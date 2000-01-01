21.02 09:44 MIGnews.com

Чиновник призвал придушить харедим

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Один из руководителей муниципалитета Иерусалима, Йехиель Леви, выступил с заявлением, взорвавшим ультраортодоксальную общину города.Комментируя борьбу между светскими и ортодоксами в квартале Кирьят-Ювель.Леви сказал: “Что с ним делать? - Придушите их . Когда их душат - им не нравится, и они уходят. Так это работает!”Леви также призвал снимать фильмы в ультраортодоксальных кварталах “только ради того, чтобы показать им, кто в доме хозяин”.Муниципалитет Иерусалима поспешил заявить, что данные заявления сделаны не от его имени, и что он продолжит работать со всеми группами населения, и что ни одной из этих групп не будет наноситься ущерб за счет другой.