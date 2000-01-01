21.02 09:02 MIGnews.com

Суд над Азарией: Тель-Авив готовится к протестам

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Военный трибунал в Кирие должен вынести сегодня, 21 февраля в 12:00 приговор по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии.Азария уже признан виновным в непреднамеренном убийстве. Военная прокуратура требует для него наказания в виде 3-5 лет тюремного заключения.После вынесения решения о наказании у Азарии и его адвокатов есть два варианта действий - признать себя виновным и обратиться с прошением о помиловании к президенту Ривлину, или подать апелляцию на приговор.Перед судом Азария сказал своей семье: ”Я силен, никто меня не сломает. Вы тоже должны быть сильными”.Между тем, силы полиции стягиваются к Кирие, в ожидании демонстраций протеста во время судебного заседания и после вынесения приговора.Представитель полиции заявил корреспонденту второго канала: “Мы разрешаем легитимный протест, но мы не позволим никаких проявлений насилия со стороны демонстрантов и тех, кто поддерживает Азарию”.