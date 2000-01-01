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YouTube 21.02 08:34   MIGnews.com

Ривлин: ракеты не различают между евреями и арабами

Президент Ривлин принял участие в открытии северной кольцевой дороги в поселке Кафр Касем. Новая дорога будет соединять северные районы Кафр Касем со своими городскими дорогами.

Реувен Ривлин разрезал ленту вместе с министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем и мэром города Аделем Бадиром. После этого президент выступил на мероприятии.

В своем вступительном слове президент, ссылаясь на ракетные обстрелы по Израилю в понедельник утром, заявил: "Сегодня утром недалеко отсюда, в очередной раз несколько ракет были выпущены по израильским городам – по детским садам, кафетериям и заводам. Ракеты на своем пути калечат и убивают.

Ракеты не проводят различий между евреями и арабами. Те ракеты, которые были направлены на этот раз на израильские общины снаружи Газы, могли точно также ударить и по другим областям. Они не проводят различий между школами в Кафр Касем и соседним Рош-ха-Аин.

Ривлин также добавил, что безопасность израильтян стоит превыше всего и что в любой момент власти готовы защищать своих граждан.
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