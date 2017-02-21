Насралла: Израилю стоит посчитать до миллиона

Генеральный секретарь “Хизбаллы” шейх Хасан Насралла в интервью иранскому ТВ выступил с серией угроз в отношении Еврейского Государства.
Насралла заявил: “Израилю стоит посчитать до миллиона, прежде чем начать любую войну против Ливана, и мы готовы к любой угрозе”.
Насралла продолжил: “Мы не выступаем за подобную войну. Мы - на оборонительных позициях. Перед лицом угроз Израиля о разрушении ливанской инфраструктуры, для нас не будет никаких красных линий, в особенности тех, что касаются аммиачного завода в Хайфе и ядерного реактора в Димоне. У “Хизбаллы” - полно храбрости для этого”.
Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что если “Насралла посмеет атаковать израильский тыл или национальную инфраструктуру, удар будет нанесен по всему Ливану”.
Насралла, со своей стороны, посоветовал Израилю "демонтировать ядерный реактор в Димоне", предупредив, что он является мишенью для многочисленных ракет “Хизбаллы”.
Насралла - не единственный ливанский лидер, угрожающий Израилю. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что на любую попытку Израиля нарушить суверенитет Ливана последует "адекватный ответ".
"На любую попытку навредить суверенитету Ливана или подвергнуть ливанцев опасности найдется соответствующий ответ", - гласит заявление, опубликованное канцелярией ливанского лидера. Отмечается, что таким образом Аун отреагировал на некие заявления посла Израиля в ООН Дани Данона, которые "можно отнести к замаскированной попытке поставить под угрозу безопасность и стабильность на юге Ливана". Что именно это были за заявления, не поясняется.
Серия угроз, которыми в последние дни разразились лидеры “Хизбаллы”, Ливана и Ирана порождены высокой степенью неопределенности, вызванной формированием новой администрации президента Дональда Трампа и неясностью в связи с тем, какой план действий у нее существует для региона.
Воинственная риторика Насраллы, в реальности, скрывает за собой желание заверить в отсутствии агрессивных намерений и даже неуверенность в связи осознание колоссального масштаба ущерба, который будет причинен Ливану в случае столкновения с Израилем. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Россия остановит будущую войну между Израилем и "Хизбаллой".