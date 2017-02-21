Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Насралла: Израилю стоит посчитать до миллиона 21.02 08:06   MIGnews.com

Насралла: Израилю стоит посчитать до миллиона

Генеральный секретарь “Хизбаллы” шейх Хасан Насралла в интервью иранскому ТВ выступил с серией угроз в отношении Еврейского Государства.

Насралла заявил: “Израилю стоит посчитать до миллиона, прежде чем начать любую войну против Ливана, и мы готовы к любой угрозе”.

Насралла продолжил: “Мы не выступаем за подобную войну. Мы - на оборонительных позициях. Перед лицом угроз Израиля о разрушении ливанской инфраструктуры, для нас не будет никаких красных линий, в особенности тех, что касаются аммиачного завода в Хайфе и ядерного реактора в Димоне. У “Хизбаллы” - полно храбрости для этого”.

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что если “Насралла посмеет атаковать израильский тыл или национальную инфраструктуру, удар будет нанесен по всему Ливану”.

Насралла, со своей стороны, посоветовал Израилю "демонтировать ядерный реактор в Димоне", предупредив, что он является мишенью для многочисленных ракет “Хизбаллы”.

Насралла - не единственный ливанский лидер, угрожающий Израилю. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что на любую попытку Израиля нарушить суверенитет Ливана последует "адекватный ответ".

"На любую попытку навредить суверенитету Ливана или подвергнуть ливанцев опасности найдется соответствующий ответ", - гласит заявление, опубликованное канцелярией ливанского лидера. Отмечается, что таким образом Аун отреагировал на некие заявления посла Израиля в ООН Дани Данона, которые "можно отнести к замаскированной попытке поставить под угрозу безопасность и стабильность на юге Ливана". Что именно это были за заявления, не поясняется.

Серия угроз, которыми в последние дни разразились лидеры “Хизбаллы”, Ливана и Ирана порождены высокой степенью неопределенности, вызванной формированием новой администрации президента Дональда Трампа и неясностью в связи с тем, какой план действий у нее существует для региона.

Воинственная риторика Насраллы, в реальности, скрывает за собой желание заверить в отсутствии агрессивных намерений и даже неуверенность в связи осознание колоссального масштаба ущерба, который будет причинен Ливану в случае столкновения с Израилем. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Россия остановит будущую войну между Израилем и "Хизбаллой".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:02
Суд над Азарией: Тель-Авив готовится к протестам
08:58
Премьер-министр ПА призвал ЕС признать "Палестину"
08:34
Ривлин: ракеты не различают между евреями и арабами
08:19
Жилищный вопрос. Минфин строит долгосрочную программу
07:55
Ужасный акт вандализма на еврейском кладбище в Сент-Луис
07:44
Трамп ждет результатов повышения военных расходов в Европе
07:35
В facebook объявлена охота на арабов, служащих в ЦАХАЛе
07:05
Иран готовит "ошеломительный ответный удар"
07:04
Частный самолет упал на торговый центр в Австралии
06:21
Россия будет поставлять танки Т-90МС на Ближний Восток
05:29
ОАЭ хотят построить город на Марсе
04:38
Ученые: восемь регионов России уйдет под воду
03:30
Телефон Гитлера продали почти за четверть миллиона
02:45
Песков назвал причины признания паспортов ДНР и ЛНР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus