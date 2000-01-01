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Трамп назначил советника по национальной безопасности 21.02 06:46   MIGnews.com

Трамп назначил советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил в своей резиденции Мар-а-Лаго о назначении советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта Х.Р. МаМастера.

МакМастер заменит Майка Флинна, со скандалом ушедшего в отставку на прошлой неделе.

Трамп, представляя МакМастера сообщил, что речь идет о “человек гигантских талантов и гигантского опыта”.

Генерал Кейт Келлог, исполнявший обязанности советника по национальной безопасности после отставки Флинна назначен начальником канцелярии советника по национальной безопасности.

54-летний МакМастер является “одним из ведущих интеллектуалов армии” сообщает The New York Times. Он попал в рейтинг сотни самых влиятельных людей планеты в 2014 году.

МакМастер получил Серебряную Звезду за первую войну в Заливе. Тогда он командовал небольшим американским подразделением, которое в жестоком бою превосходящие силы иракской Республиканской Гвардии. Сражение, получившее название Истинг 73, стало крупнейшей танковой битвой со времен окончания второй мировой войны.

Макмастер также считается крупным специалистом по анти-партизанской войне, и одним из тех людей, благодаря которым американцам удалось разгромить суннитский джихадистский мятеж в Ираке. Он командовал третьим Бронетанковым Полком, который в 2005 году захватил Тель-Афар.

Мак Мастер назначен с подачи республиканского сенатора Тима Коттона от Арканзаса, который когда-то служил под его командованием. Министр обороны Джим Маттис сумел убедить Мак Мастера принять высокое назначение.
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