21.02 06:46 MIGnews.com

Трамп назначил советника по национальной безопасности

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп объявил в своей резиденции Мар-а-Лаго о назначении советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта Х.Р. МаМастера.МакМастер заменит Майка Флинна, со скандалом ушедшего в отставку на прошлой неделе.Трамп, представляя МакМастера сообщил, что речь идет о “человек гигантских талантов и гигантского опыта”.Генерал Кейт Келлог, исполнявший обязанности советника по национальной безопасности после отставки Флинна назначен начальником канцелярии советника по национальной безопасности.54-летний МакМастер является “одним из ведущих интеллектуалов армии” сообщает The New York Times. Он попал в рейтинг сотни самых влиятельных людей планеты в 2014 году.МакМастер получил Серебряную Звезду за первую войну в Заливе. Тогда он командовал небольшим американским подразделением, которое в жестоком бою превосходящие силы иракской Республиканской Гвардии. Сражение, получившее название Истинг 73, стало крупнейшей танковой битвой со времен окончания второй мировой войны.Макмастер также считается крупным специалистом по анти-партизанской войне, и одним из тех людей, благодаря которым американцам удалось разгромить суннитский джихадистский мятеж в Ираке. Он командовал третьим Бронетанковым Полком, который в 2005 году захватил Тель-Афар.Мак Мастер назначен с подачи республиканского сенатора Тима Коттона от Арканзаса, который когда-то служил под его командованием. Министр обороны Джим Маттис сумел убедить Мак Мастера принять высокое назначение.