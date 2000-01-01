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Депутат `Сионистского лагеря` подделал подпись Нетаниягу | Фото: Амос Бен Гершом, GPO21.02 21:06   MIGnews.com

Депутат "Сионистского лагеря" подделал подпись Нетаниягу

Секретарь кабинета министров Израиля Цахи Браверман обратился к юридическому советнику правительства с просьбой возбудить уголовное расследование в отношении депутата Кнессета от "Сионистского лагеря" Йоэля Хассона после того, как он опубликовал на своей странице в соцсети "заявление" Нетаниягу об отставке с поста премьера.




В графическом редакторе Хассон поменял объявление "Я объявляю о своей отставке с должности министра связи" на "премьер-министра". Такое "объявление" Хассон разместил на своих страницах в Facebook и Twitter.

В письме к юрсоветнику Авихаю Мандельблиту Браверман назвал публикацию оппозиционера "сознательным обманом общественности без каких-либо иных целей, кроме нанесения ущерба авторитету премьер-министра", отметив, что фальсификация подписи главы правительства является нарушением закона от 1977 года, согласно которому это является уголовным преступлением, а то, что нарушение было совершено членом Кнессета лишь усугубляет его вину, считает секретарь Кабмина.

В ответ на это Йоэль Хассона обратился к Цахи Браверману со своей страницы, что лишь хотел отвлечь Биньямина Нетаниягу от продолжающихся расследований.

"Конечно, Нетаниягу понимает, что конец его политической карьеры ближе, чем когда-либо, и поэтому каждая шутка в "твиттере" превращается в реальную угрозу. Даже столь жестокий шаг со стороны Нетаниягу не остановит меня от попыток сместить его", - написал депутат Хассон.

Он обвинил главу правительства в том, что "вместо решения угроз со стороны Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы", он решает лишь угрозы со стороны шутки в Twitter", и назвал Биньямина Нетаниягу самого "мастером фейковых новостей и фальсификаций".
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