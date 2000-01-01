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Министр готов стать премьером после `царя Нетаниягу` 21.02 20:27   MIGnews.com

Министр готов стать премьером после "царя Нетаниягу"

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на лидерство в партии "Ликуд", но только если премьер-министр Биньямин Нетаниягу решит уйти из политики.

"Я сказал, что буду бороться после эпохи Нетаниягу. Я не говорил это о периоде, когда Нетаниягу допрашивают. Я не буду бороться против него. Но когда это случится, я надеюсь на реальную победу, а не по опросам. Опросы ничего не значат, так как "король все еще на троне", - сказал Кац в интервью радиостанции Коль Исраэль.

Он отметил, что из-за его политических взглядов долгое время его называли членом религиозной партии "Яадут ха-Тора", а не "Ликуда".

"Это из-за позиций, которые я занял, только войдя в Кнессет, касательно образования религиозных и харедим, строительства, сохранения того, что на протяжении всей истории хранило иудаизм и еврейский народ. Это то, что сохранило нас во время падения империй", - говорит министр Кац.

Что же касается сегодняшнего приговора "хевронскому солдату", сержанту ЦАХАЛа Эльору Азарии, он заявил об уважении к военной судебной системе, но напомнил, что на боевое задание Азария был послан государством, и если он допустил ошибку, то сделал это от лица государства и, следовательно, государство должно взять на себя ответственность за него и за его семью.
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