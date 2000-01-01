21.02 19:59 MIGnews.com

Марин Ле Пен не покрыла голову платком на встрече с шейхом

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Кандидат в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проявила политическую волю во время своего официального трехдневного визита в Ливан – бывший французский протекторат, куда она приехала расширить свою международную деятельность и заручиться поддержкой христиан на будущем голосовании.Как пишет Associated Press, визит политика не обошелся без скандала – она отказалась покрыть голову во время встречи с верховным суннитским священнослужителем – муфтием Ливана шейхом Абдель-Латифом Дерианом.Когда Ле Пен приехала в канцелярию шейха, один из его помощников протянул ей белый платок, который она должна была повязать на голову. После короткого совещания с своими помощниками, лидер "Национального фронта" она отказалась от этого предложения, вернулась в машину и уехала. После Марин Ле Пен сказала, что то, что она не станет покрывать голову, было оговорено заранее."Они не стали отменять встречу, поэтому я подумала, они готовы принять тот факт, что я не стану повязывать на голову платок. Они пытались навязать это мне", - цитирует ее AP.В пресс-службе муфтия утверждают обратное – что якобы одному из помощников лидера французских ультраправых придется покрыть голову."Так гласит протокол. Канцелярия муфтия сожалеет о столь неподобающем поведении на такой высокопоставленной встрече", - сказано в опубликованном заявлении.