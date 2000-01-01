21.02 18:10 MIGnews.com

Создан парламентский патруль для проверки домов престарелых

пресс-релиз фракции "Сионистский лагерь"

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Создан парламентский патруль для проверки положения в домах престарелых в Израиле. Патруль создан по инициативе депутата Илана Гилона. В рамках деятельности патруля планируется проводить внезапные проверки в домах престарелых и при необходимости депутаты будут обращаться в различные министерства и ведомства для устранения обнаруженных нарушений, если таковые будут иметь место.Депутат кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") примет участие в парламентском патруле, который будет проверять ситуацию в домах престарелых.Светлова: "Мы несем прямую ответственность за наше старшее поколение, за слабых и тех, кому нужна помощь. Поэтому решила принять участие в парламентском патруле. Мы будем приезжать без предупреждения в дома престарелых в разных районах страны и проверять, в каких условиях живут пожилые люди, какое отношение и обслуживание они получают. Кроме того, требую выделения правительством бюджетов для контроля и проверки ситуации в домах престарелых. Государство обязано взять на себя ответственность за положение в домах престарелых, причем сделать это нужно незамедлительно".