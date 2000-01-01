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21.02 16:09   MIGnews.com

Лапид: Политики должны прекратить вмешиваться в дела армии

Реакция лидера партии "Еш Атид" Яира Лапида на приговор по делу военнослужащего Эльора Азарии.

"Эльор Азария – солдат, совершивший большую ошибку при очень сложных обстоятельствах. Из того немногого, что он сказал, можно сделать вывод, что он предпочел бы, чтобы к нему относились, как к бойцу ЦАХАЛа, а не как к ребенку.

Надеюсь, что командиры Эльора взвесят возможность амнистии, которая позволит ему и его семье вернуться к нормальной жизни, но решить это могут только командиры. Политики должны прекратить вмешиваться в дела армии. Я полностью поддерживаю начальника генерального штаба ЦАХАЛа и суд. Именно они несут ответственность за боевой дух ЦАХАЛа, а вовсе не те люди, что используют солдата, совершившего ошибку, в своих политических игрищах", - отметил Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид".

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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