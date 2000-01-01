21.02 15:55 MIGnews.com

Юрсоветник правительства против "закона муэдзинов"

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Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит против так называемого "закона муэдзинов", запрещающего религиозным учреждениям использовать громкоговорители в вечернее время суток.Как сообщила во вторник, 21 февраля, газета "Маарив", двумя днями ранее состоялась встреча Мандельблита с группой депутатов из Объединенного арабского списка, на которой юрсоветник заявил о том, что он против того, чтоб закон выносили на голосование в Кнессете. В качестве аргумента он привел факт существования в Израиле закона о чрезмерном шуме и что его достаточно, чтоб уладить сложившуюся ситуацию.Комментируя свою оппозицию законопроекту, он сказал, что "те, кто должен об этом знать, уже оповещены".На прошлой неделе министерская комиссия проголосовала за государственную поддержку доработанной версии законопроекта, изначально представленного парламентариями Моти Йогевом ("Еврейский дом") и Давидом Битаном ("Ликуд"). Однако как стало известно, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отложил пленарное заседание, котором планировалось выставить законопроект на предварительное голосование.