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Лавров: Украине приказали заблокировать заявление о Чуркине 21.02 15:43   MIGnews.com

Лавров: Украине приказали заблокировать заявление о Чуркине

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что постпред Украины при ООН заблокировал принятие официального заявления Совбеза по Виталию Чуркину по приказу, передает Интерфакс.

Блестящий дипломат, постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля.

"Почти не сомневаюсь, что сам постпред на такую выходку не решился бы, значит, ему приказали", — сказал глава российского МИДа.

По словам Лаврова, представители Украины действовали "не по-христиански".

"Это за гранью добра и зла. Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов", — сказал он.

21 февраля в Москве переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Швеции начались с возложения цветов и минуты молчания в память о Виталии Чуркине.
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