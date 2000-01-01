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Юнкер напомнил Британии о `большом счете` за выход из ЕС | Фото: Thinkstock21.02 14:31   MIGnews.com

Юнкер напомнил Британии о "большом счете" за выход из ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что Великобритании понадобится годы переговоров прежде, чем заключить новое торговое соглашение с ЕС. Кроме этого, за выход из ЕС Лондону будет выставлен "огромный счет", который должен быть обязательно оплачен, прежде чем покинуть Евросоюз.

Об этом пишет агентство Reuters.

Также Юнкер призвал уважительно относиться к решению Великобритании о Brexit, учитывая исторической вклад Соединенного королевства.

Выступая в парламенте Бельгии, он при этом признал, что Евросоюз переживает не самые лучшие времена.
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