Юнкер напомнил Британии о "большом счете" за выход из ЕС
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что Великобритании понадобится годы переговоров прежде, чем заключить новое торговое соглашение с ЕС. Кроме этого, за выход из ЕС Лондону будет выставлен "огромный счет", который должен быть обязательно оплачен, прежде чем покинуть Евросоюз.
Об этом пишет агентство Reuters.
Также Юнкер призвал уважительно относиться к решению Великобритании о Brexit, учитывая исторической вклад Соединенного королевства.
Выступая в парламенте Бельгии, он при этом признал, что Евросоюз переживает не самые лучшие времена.