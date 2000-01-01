21.02 14:31 MIGnews.com

Юнкер напомнил Британии о "большом счете" за выход из ЕС

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что Великобритании понадобится годы переговоров прежде, чем заключить новое торговое соглашение с ЕС. Кроме этого, за выход из ЕС Лондону будет выставлен "огромный счет", который должен быть обязательно оплачен, прежде чем покинуть Евросоюз.Об этом пишет агентство Reuters.Также Юнкер призвал уважительно относиться к решению Великобритании о Brexit, учитывая исторической вклад Соединенного королевства.Выступая в парламенте Бельгии, он при этом признал, что Евросоюз переживает не самые лучшие времена.