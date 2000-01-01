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Трамп: Страны Залива оплатят зоны безопасности в Сирии 21.02 20:45   MIGnews.com

Трамп: Страны Залива оплатят зоны безопасности в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии будут созданы зоны безопасности для беженцев.

По словам президента, зоны будут созданы за счет средств, предоставленных государствами Персидского залива. Трамп сказал, что у этих государств “нет ничего, за исключением денег”.

Трамп не описал подробной схемы, по которой будет осуществлено данное предложение, и лишь сказал, что “люди смогут оставаться в своих городах и жить в них в безопасности”.

По данным ООН, в результате гражданской войны в Сирии более 6 миллионов человек превратились в беженцев и 5 миллионов живут в условиях осады.
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