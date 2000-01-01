21.02 16:45 MIGnews.com

"Пращу Давида" разворачивают против "Хизбаллы"

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United Press International сообщает о том, что испытания системы ПРО ”Праща Давида” завершаются, и в скором времени система будет передана в войска и развернута для защиты объектов критически важной инфраструктуры.Финальные испытания “Пращи Давида” прошли в середине января. Система предназначена для перехвата ракет средней дальности и является интегральной частью системы многоуровневой противоракетной обороны, в состав которой входят ПРО “Железный купол” и Arrow.По оценкам израильских военных, в арсеналах “Хизбаллы” - до 140 тысяч ракет различных видов. предполагается, что “Хизбалла” в состоянии выпускать по 1500 ракет в день. даже в случае если “Железный Купол” и “Праща Давида” будут сбивать 80% ракет, это означает, что 300 ракет будет взрываться на израильской территории.