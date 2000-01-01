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Эрдан больше не называет инцидент в Умм эль-Хиран терактом 21.02 14:08   MIGnews.com

Эрдан больше не называет инцидент в Умм эль-Хиран терактом

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что министр внутренней безопасности Гилад Эрдан меняет версию произошедшего в Умм эль-Хиран и более не называет это терактом.

Эрдан заявил: “Речь идет о злосчастном инциденте в Умм эль-Хиран. Никто не может воспользоваться этим точечным событием, в результате которого, к несчастью, погиб полицейский и гражданское лицо ради того, чтобы поставить крест на отношениях между бедуинской общиной, правительством Израиля , израильской полиции и министерством безопасности Израиля”.
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