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YouTube 21.02 13:45   MIGnews.com

Хаменеи: мы избавим ПА от "раковой опухоли"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к "полному освобождению Палестины". Кроме этого, он прировнял государство Израиль к "раковой опухоли". Такие комментарии были сделаны на шестой Международной конференции в поддержку интифады палестинского народа. Мероприятие началось во вторник, 21 февраля в Тегеране.

По данным агентства Mehr, в конференции приняли участие представители 80 государств. Во время своего выступления, которое транслировали в прямом эфире иранского государственного телевидения, Хаменеи заявил, что усилия, которые прикладываются для того, чтобы уничтожить Израиль должны быть "пошаговыми".

"Государство Израиль было раковой опухолью с самого начала. Она постепенно росла и соответственно лечить ее нужно также постепенно", - резюмировал аятолла.
Хаменеи также высоко оценил жестокие нападения на израильтян, утверждая, что это приближает Иран к своей цели уничтожения Еврейского государства.
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