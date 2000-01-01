21.02 13:45 MIGnews.com

Хаменеи: мы избавим ПА от "раковой опухоли"

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Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к "полному освобождению Палестины". Кроме этого, он прировнял государство Израиль к "раковой опухоли". Такие комментарии были сделаны на шестой Международной конференции в поддержку интифады палестинского народа. Мероприятие началось во вторник, 21 февраля в Тегеране.По данным агентства Mehr, в конференции приняли участие представители 80 государств. Во время своего выступления, которое транслировали в прямом эфире иранского государственного телевидения, Хаменеи заявил, что усилия, которые прикладываются для того, чтобы уничтожить Израиль должны быть "пошаговыми"."Государство Израиль было раковой опухолью с самого начала. Она постепенно росла и соответственно лечить ее нужно также постепенно", - резюмировал аятолла.Хаменеи также высоко оценил жестокие нападения на израильтян, утверждая, что это приближает Иран к своей цели уничтожения Еврейского государства.