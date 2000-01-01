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Министры требуют помиловать Азарию | Фото: Thinkstock21.02 13:13   MIGnews.com

Министры требуют помиловать Азарию

Сразу после оглашения приговора “хевронскому стрелку” Эльору Азарии ряд политических деятелей и министров правительства Израиля выступили с требованием немедленно помиловать солдата.

Первым в твиттере высказался министр образования Нафтали Беннет, сообщивший: “Весь народ просит помиловать Азарию”.

Министр культуры Мири Регев заявила: “Он не должен сидеть ни одного дня в тюрьме в дополнение к тем, что уже отсидел”. Регев призвала начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота немедленно помиловать Азарию “ с учетом тех оперативных обстоятельств, в которых был совершен его поступок”.

Заместитель министра Аюб Кара заявил: "Ребенок и его семья настрадались достаточно. “Я буду действовать ради освобождения Азарии, я обращусь к президенту Ривлину с прошением о помиловании".

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Суд огласил приговор. Процесс завершен. Настал черед помилования. Азария должен вернуться домой"
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