21.02 12:46 MIGnews.com

Азарию приговорили к 18 месяцам тюрьмы

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Военный трибунал в Кирие приговорил хевронского стрелка Эльора Азарию к 18 месяцам тюремного заключения и к 18 месяцам тюрьмы условно.Прокуратура требовала для Азарии от 3 до 5 лет лишения свободы.Азария был признан виновным в непреднамеренном убийстве раненного террориста в Хевроне 11 месяцев назад.Приговор занимает 96 страниц. Судья Майя Хеллер в самых тяжелых выражениях описала действия Азарии: “Акции обвиняемого противоречат нормам закона. Он сделал себя и судьей, и палачом. Действия обвиняемого нанесли ущерб ряду основных ценностей. Обвиняемый злоупотребил данными ему полномочиями. На сцене атаки царил хаос, участники вели себя непрофессионально, и не получили инструкций от своих командиров”.Прокуратура требует, чтобы Азария начал отбывание наказания уже начиная с следующей неделе.Защита просит у суда отложить начало отбывания наказания с тем, чтобы была возможность подать апелляцию.Министр образования Нафтали Беннет выступил с заявлением, в котором заявил, что будет просить о помиловании солдата. Беннет написал в твиттер: "Весь народ Израиля просит о помиловании солдата, которого послали защищать нас".Следует отметить, что Азарию нельзя помиловать до тех пор, пока не рассмотрены апелляции о приговоре.Специалисты указывают на то, что Азария получил наиболее легкое из всех возможных наказаний по очень тяжелое статье. Непреднамеренное убийство предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.