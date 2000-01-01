21.02 12:35 MIGnews.com

Либерман посоветовал Насралле "оставаться в своем бункере"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман резко ответил на серию угроз поступивших со стороны лидера террористической группировки Хизбалла Хасана Насраллы. В интервью "Радио ЦАХАЛ" министр назвал эти угрозы, поступившие от "собаки, которая лает, но не кусает"."Я советую ему продолжать сидеть в своем бункере и играть свою маленькую роль. Я не намерен публично дискутировать с ним о чем-то", - подчеркнул Либерман.Напомним, что во вторник, 21 февраля, Хасан Насралла интервью иранскому ТВ выступил с серией угроз в отношении Еврейского Государства. Он заявил, что "перед лицом угроз Израиля о разрушении ливанской инфраструктуры, для нас не будет никаких красных линий, в особенности тех, что касаются аммиачного завода в Хайфе и ядерного реактора в Димоне".