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YouTube 21.02 12:35   MIGnews.com

Либерман посоветовал Насралле "оставаться в своем бункере"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман резко ответил на серию угроз поступивших со стороны лидера террористической группировки Хизбалла Хасана Насраллы. В интервью "Радио ЦАХАЛ" министр назвал эти угрозы, поступившие от "собаки, которая лает, но не кусает".

"Я советую ему продолжать сидеть в своем бункере и играть свою маленькую роль. Я не намерен публично дискутировать с ним о чем-то", - подчеркнул Либерман.

Напомним, что во вторник, 21 февраля, Хасан Насралла интервью иранскому ТВ выступил с серией угроз в отношении Еврейского Государства. Он заявил, что "перед лицом угроз Израиля о разрушении ливанской инфраструктуры, для нас не будет никаких красных линий, в особенности тех, что касаются аммиачного завода в Хайфе и ядерного реактора в Димоне".
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