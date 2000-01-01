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МИД России подготовило санкции в отношении КНДР | Фото: Thinkstock22.02 04:30   MIGnews.com

МИД России подготовило санкции в отношении КНДР

Министерство иностранных дел России подготовило проект указа президента, который ужесточает санкции в отношении КНДР.

"Следует прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих Корейскую Народно-Демократическую Республику, за исключением обменов в области медицины", – говорится в тексте документа.

В то же время сотрудничество в области ядерной науки, машиностроения и авиатехники остается возможным, но лишь в том случае, если Комитет Совета Безопасности ООН одобрит его и сочтет не способствующим ядерной программе КНДР.

Документ отмечает, что Россия и сама может установить, какие совместные проекты допустимы, однако должна заранее уведомить Совбез о своем решении.

Проект также предусматривает введение запрета на поставки КНДР меди, никеля, серебра и цинка. Кроме того, Пхеньяну планируется больше не передавать новые вертолеты и морские суда. Находящиеся в северокорейской собственности суда, в свою очередь, должны пройти досмотр и быть сняты с государственной регистрации.

Основанием для работы ведомства стала резолюция Совета Безопасности, которая была принята после проведения Пхеньяном ракетных испытаний. 12 февраля КНДР запустила ракету средней дальности, которая упала в водах Японского моря.
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