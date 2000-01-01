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kremlin.ru 21.02 16:12   MIGnews.com

Алиев назначил свою жену первым вице-президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Мехрибан Алиева назначается первым вице-президентом республики", — говорится в сообщении.
Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

kremlin.ru

26 сентября в стране прошел референдум, в ходе которого был увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет, введена должность вице-президента, а также снижен возрастной ценз для кандидатов на пост главы государства и в депутаты.
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