21.02 16:12 MIGnews.com

Алиев назначил свою жену первым вице-президентом

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщается на сайте главы государства."Мехрибан Алиева назначается первым вице-президентом республики", — говорится в сообщении.Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.26 сентября в стране прошел референдум, в ходе которого был увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет, введена должность вице-президента, а также снижен возрастной ценз для кандидатов на пост главы государства и в депутаты.