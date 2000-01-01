22.02 05:31 MIGnews.com

Эстония боится, что Москва будет провоцировать военных НАТО

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Глава внешней службы разведки Эстонии Микк Марран заявил, что прибывшие в страну британские военные могут вступить в рукопашные схватки с местным населением, причиной которых может стать "вмешательство Кремля", пишет издание Times.По мнению Маррана, Россия может использовать методы так называемых "медовых ловушек", когда разведывательные спецслужбы "подсылают" женщин для провоцирования драк в различных увеселительных заведениях, чтобы выставить британских солдат в невыгодном свете, а также устроить провокацию с целью получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска различной информации.Также издание отмечает, что власти Эстонии и Великобритании уже несколько месяцев обсуждают угрозу того, что британские солдаты могут стать жертвами "шпионских игр холодной войны".Издание пишет, что никаких существенных доказательств подобных утверждений эстонский чиновник не привел, но напомнил, что в прошлом году двое британских военных оказались вовлечены в уличную драку с местными жителями. Инцидент был снят на видеокамеру людьми, которые были якобы связаны с симпатизирующими России СМИ.