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flickr 21.02 11:33   MIGnews.com

Ле Пен отказалась от хиджаба и встречи с муфтием Ливана

Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен, находящаяся с визитом в Ливане отказалась от запланированной встречи с великим муфтием Ливана после того, как ее попросили надеть хиджаб.

Сразу после прибытия в офис великого муфтия Абдель-Латифа Дерьяна, один из его помощников попытался передать Ле Пен хиджаб.

Ле Пен отказалась, указав на то, что в прошлом встречалась с великим муфтием религиозного университета аль-Азхар в Египте, и не надевала хиджаб.

Ле Пен заявила: “Можете передать привет великому муфтию, но я покрывать себя не буду”.

Когда ей сказали, что таков обычай Ливана, Ле Пен развернулась, села в машину и уехала.

Офис великого муфтия утверждает, что Ле Пен заранее была предупреждена о хиджабе.
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