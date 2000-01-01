21.02 11:33 MIGnews.com

Ле Пен отказалась от хиджаба и встречи с муфтием Ливана

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Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен, находящаяся с визитом в Ливане отказалась от запланированной встречи с великим муфтием Ливана после того, как ее попросили надеть хиджаб.Сразу после прибытия в офис великого муфтия Абдель-Латифа Дерьяна, один из его помощников попытался передать Ле Пен хиджаб.Ле Пен отказалась, указав на то, что в прошлом встречалась с великим муфтием религиозного университета аль-Азхар в Египте, и не надевала хиджаб.Ле Пен заявила: “Можете передать привет великому муфтию, но я покрывать себя не буду”.Когда ей сказали, что таков обычай Ливана, Ле Пен развернулась, села в машину и уехала.Офис великого муфтия утверждает, что Ле Пен заранее была предупреждена о хиджабе.