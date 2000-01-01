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Иран: десятки государств поддерживают палестинскую интифаду 21.02 10:18   MIGnews.com

Иран: десятки государств поддерживают палестинскую интифаду

Иран организовал "шестую международную конференцию в поддержку палестинской интифады".

В мероприятии принимают участие представители 80 государств и главы парламентов 20 стран.

Конференция открылась 21 февраля. Почетными гостями стали делегаты от террористических движений ХАМАС и “Исламский джихад”.

Ливанская газета Al-Akhbar, связанная с “Хизбаллой” сообщает, что целью конференции является “вновь вывести палестинскую проблему на первый план”.
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