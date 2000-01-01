В НАТО рассказали о возможностях Global Hawk: следим за РФ
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут осуществлять слежку за происходящим на территории России.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал журналистам, что беспилотные летательные аппараты будут летать над территорией НАТО, однако они смогут регистрировать происходящее "далеко за границей соседней с нами страны".
Беспилотники являются новой версией американского Global Hawk, они смогут пребывать в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты 18 км способны наблюдать за тем, что происходит в радиусе 200 километров. Столтенберг подчеркивает, что эти беспилотники дают НАТО "уникальное преимущество", которым, по его мнению, не обладает Россия, пишет BBC.
Сейчас два беспилотных аппарата испытываются на острове Сицилия в Италии, в течение года НАТО собирается доставить еще три аппарата. В общей сложности альянс приобрёл десять Global Hawk.