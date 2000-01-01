21.01 09:22 MIGnews.com

От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По данным исследовательского центра Брокдейл, 40% израильских пенсионеров не пользуются отоплением потому, что у них нет средств на оплату энергии.В связи с чрезвычайными погодными условиями и наступившими холодами член Кнессета Ицик Шмули выступил с призывом к премьер-министру: “Премьер-министр проводит срочные совещания в министерстве финансов с тем, чтобы найти источники финансирования для политических партий. Невероятно, но в нашей стране, в любую бурю старики могут замерзнуть до смерти. Необходимо предотвратить отключения электричества в зимний период и немедленно увеличить субсидии на отопление пенсионерам. Это должно стать приоритетной задачей правительства, более важной, чем любая другая”.