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От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление  21.01 09:22   MIGnews.com

От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление 

По данным исследовательского центра Брокдейл, 40% израильских пенсионеров не пользуются отоплением потому, что у них нет средств на оплату энергии.

В связи с чрезвычайными погодными условиями и наступившими холодами член Кнессета Ицик Шмули выступил с призывом к премьер-министру: “Премьер-министр проводит срочные совещания в министерстве финансов с тем, чтобы найти источники финансирования для политических партий. Невероятно, но в нашей стране, в любую бурю старики могут замерзнуть до смерти. Необходимо предотвратить отключения электричества в зимний период и немедленно увеличить субсидии на отопление пенсионерам. Это должно стать приоритетной задачей правительства, более важной, чем любая другая”.


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