Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











РФ призвала ИРИ придерживаться своих обязательств 21.01 09:16   MIGnews.com

Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов

Москва предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, призывает ИРИ придерживаться своих обязательств в рамках МАГАТЭ, Тегерану известна позиция российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет", - сказал Рябков, комментируя заявления главы МИД Ирана.

Москва не считает правильным ставить под вопрос приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия, пишет пресс-служба.

"Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО", - сказал Рябков.

"Мы говорим об этом открыто и считаем этот договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Надеемся, что до этого не дойдёт", - добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:22
От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление 
09:20
Либерман: Я не жду чудес, я их обычно делаю
09:00
Убийство подростка в Нагарии: арестованы 10 членов банды
08:46
Форум памяти Холокоста: Израиль предостерегает ХАМАС
08:13
Сегодня - самый холодный день зимы в Израиле
07:58
В Ливане арестовали журналиста: Haaretz отрицает связь с ним
07:40
Нетаниягу о запрете "Хизбаллы": это важный шаг
07:22
Посольство США в Багдаде снова обстреляли ракетами
07:20
Двойное самоубийство сестер в Иерусалиме. Подробности
07:11
Неизвестный вирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное совещание
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:11
SEGA возродит Sonic к 30-тетию серии
05:05
Движения человека говорят о его характере
04:57
Джим Керри в новом трейлере сериала "Шучу"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus