21.01 09:16 MIGnews.com

Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов

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Москва предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, призывает ИРИ придерживаться своих обязательств в рамках МАГАТЭ, Тегерану известна позиция российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет", - сказал Рябков, комментируя заявления главы МИД Ирана.МоскваДоговору о нераспространении ядерного оружия, пишет пресс-служба."Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО", - сказал Рябков."Мы говорим об этом открыто и считаем этот договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Надеемся, что до этого не дойдёт", - добавил он.