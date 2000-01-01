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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:22.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление. По данным исследовательского центра Брокдейл, 40% израильских пенсионеров не пользуются отоплением потому, что у них нет средств на оплату энергии.

Либерман: Мири Регев - рыночная торговка. Во время интервью на радио Решет Бет лидера НДИ Авигдора Либермана спросили: “Вы не сожалеете о том, что не пожелали хорошей недели Мири Регев. Вы хотите извиниться?”

Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье. Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Равид Друкер сообщил, что в обмен на помилование президентом Путиным Наамы Иссахар, Россия просит от Израиля “совершить политический жест”.

Найдена универсальная клетка, способная побороть рак. Британские ученые нашли иммунную клетку, способную убивать большинство видов рака.

Ганц пообещал аннексировать долину реки Иордан. Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал, что он будет настаивать на применении суверенитета Израиля над долиной реки Иордан после предстоящих выборов.


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