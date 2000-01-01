22.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление
. По данным исследовательского центра Брокдейл, 40% израильских пенсионеров не пользуются отоплением потому, что у них нет средств на оплату энергии.
Либерман: Мири Регев - рыночная торговка
. Во время интервью на радио Решет Бет лидера НДИ Авигдора Либермана спросили: “Вы не сожалеете о том, что не пожелали хорошей недели Мири Регев. Вы хотите извиниться?”
Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье
. Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Равид Друкер сообщил, что в обмен на помилование президентом Путиным Наамы Иссахар, Россия просит от Израиля “совершить политический жест”.
Найдена универсальная клетка, способная побороть рак
. Британские ученые нашли иммунную клетку, способную убивать большинство видов рака.
Ганц пообещал аннексировать долину реки Иордан
. Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал, что он будет настаивать на применении суверенитета Израиля над долиной реки Иордан после предстоящих выборов.
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