21.01 21:24 MIGnews.com

Последние приготовления к открытию обелиска "Свеча памяти"

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Идут последние приготовления к церемонии открытия обелиска, посвященного героизму павших защитников и жителей блокадного Ленинграда. Некоторое время назад прошла генеральная репетиция церемонии открытия, которая состоится в этот четверг, 23 января 2020 года.27 февраля 2019 в рамках своего визита в Москву премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил президента России Владимира Путина на торжественное открытие обелиска "Свеча памяти", посвящённого героизму защитников и жителей блокадного Ленинграда: "В скором времени мы откроем в Иерусалиме памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда, и будем очень рады видеть вас, господин президент, в качестве почетного гостя. Для этого нет более достойного человека, чем вы". На той встрече президент Путин принял приглашение премьер-министра.В эти дни министерство главы правительства совместно с мэрией Иерусалима и Еврейским национальным фондом ведет подготовку к церемонии открытия обелиска в память о героизме погибших во время блокады Ленинграда. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет на церемонии президента России Владимира Путина, президента Реувена Ривлина и других гостей.Команда из Израиля и России - архитектор Уди Касиф, скульптор Адам Перец, архитекторы Анатолий и Лада Черновы и скульптор Владислав Манчинский вместе работали над памятником от эскизов до реализации замысла. Работы над обелиском завершены, он уже установлен. Высота обелиска - 8,5 метра, он выполнен из меди с бронзовым литьем, изображающим пламя свечи. Движение пламени создается спиралью, которая подсвечивается ночью, создавая особый эффект пламени вечного огня.В мероприятии примут участие Марина Максимилиан-Блюмин, которая исполнит песню «Синий платочек» на иврите и на русском языке, дуэт Давида Д'Ора и петербургской оперной певицы Татьяны Павловской, а также оперный певец Василий Герелло в сопровождении израильского оркестра ветеранов.Ожидается, что в церемонии примут участие ветераны, воевавшие на Второй мировой войне и блокадники, послы и еще 600 гостей из России и других стран. Вместе с президентом Путиным в Израиль приедут порядка 100 журналистов из России для освещения мероприятий.