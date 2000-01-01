21.01 21:34 MIGnews.com

Лавров и Шойгу вошли в состав нового правительства РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров вошли в состав нового правительства во главе с новым премьером Михаилом Мишустиным.Согласно указу о назначении министров, опубликованном на официальном сайте Кремля, из предыдущего состава правительства в новый Кабмин не вошли пять вице-премьеров — Виталий Мутко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Алексей Гордеев.Также своих постов в новом правительстве лишились министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр культуры Владимир Мединский и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.