21.01 20:40 MIGnews.com

"Хизбалла" назначила двух министров в правительстве Ливана

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Два высокопоставленных политических источника сообщили, что террористическая группировка "Хизбалла" назначила двух министров в новом правительстве Ливана, в том числе министра здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.Политические источники и местные СМИ сообщили, что правительство из 20 министров будет объявлено позднее во вторник после того, как "Хизбалла" и ее политические союзники заключили соглашение о ее составе."Хизбалла", которую Соединенные Штаты классифицируют как террористическую организацию, избрала министра здравоохранения в уходящем кабинете.