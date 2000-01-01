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`Хизбалла` назначила двух министров в правительстве Ливана | Фото:21.01 20:40   MIGnews.com

"Хизбалла" назначила двух министров в правительстве Ливана

Два высокопоставленных политических источника сообщили, что террористическая группировка "Хизбалла" назначила двух министров в новом правительстве Ливана, в том числе министра здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

Политические источники и местные СМИ сообщили, что правительство из 20 министров будет объявлено позднее во вторник после того, как "Хизбалла" и ее политические союзники заключили соглашение о ее составе.

"Хизбалла", которую Соединенные Штаты классифицируют как террористическую организацию, избрала министра здравоохранения в уходящем кабинете.


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