21.01 20:01 MIGnews.com
Посол Германии призвал Иран признать Израиль
Посол Германии призвал Иран признать Израиль во время выступления во вторник, 21 января, в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке для обсуждения ближневосточного мирного процесса.
Он также осудил запуск ракет из Газы по территории Израиля.
Ранее
, депутат парламента Ирана Ахмад Хамза объявил о готовности выплатить награду за убийство президента США Дональда Трампа.
Как сообщает NDTV со ссылкой на ISNA, парламентарий пообещал заплатить $3 млн наличными.
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