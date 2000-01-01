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Посол Германии призвал Иран признать Израиль | Фото:21.01 20:01   MIGnews.com

Посол Германии призвал Иран признать Израиль

Посол Германии призвал Иран признать Израиль во время выступления во вторник, 21 января, в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке для обсуждения ближневосточного мирного процесса.

Он также осудил запуск ракет из Газы по территории Израиля.

Ранее, депутат парламента Ирана Ахмад Хамза объявил о готовности выплатить награду за убийство президента США Дональда Трампа.

Как сообщает NDTV со ссылкой на ISNA, парламентарий пообещал заплатить $3 млн наличными.


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