21.01 19:40 MIGnews.com

Ханийе не вернется в Газу

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Лидер террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийе не вернется в ближайшие месяцы в Газу.Об этом сообщил его заместитель, Халил аль-Хайя. Аль-Хайя сообщил, что причиной является тот факт, что Ханийе, вопреки данным перед выездом из Газы египтянам обещаниям, посетил исламскую республику Иран.Египет разрешил Ханйие выехать из Газы при условии что тот не поедет в Иран. Аль-Хайя, однако, подчеркнул, что несмотря на проступок Ханийе, отношения между ХАМАСом и Египтом “нормальные” и кризиса в отношениях между ними нет.Аль-Хайя сообщил, что Ханийе вернется в Газу “после того, как выполнит свою миссию”.