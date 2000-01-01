Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ханийе не вернется в Газу 21.01 19:40   MIGnews.com

Ханийе не вернется в Газу

Лидер террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийе не вернется в ближайшие месяцы в Газу.

Об этом сообщил его заместитель, Халил аль-Хайя. Аль-Хайя сообщил, что причиной является тот факт, что Ханийе, вопреки данным перед выездом из Газы египтянам обещаниям, посетил исламскую республику Иран.

Египет разрешил Ханйие выехать из Газы при условии что тот не поедет в Иран. Аль-Хайя, однако, подчеркнул, что несмотря на проступок Ханийе, отношения между ХАМАСом и Египтом “нормальные” и кризиса в отношениях между ними нет.

Аль-Хайя сообщил, что Ханийе вернется в Газу “после того, как выполнит свою миссию”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:01
Посол Германии призвал Иран признать Израиль
19:48
Нетаниягу приветствовал мировых лидеров в Иерусалиме
19:20
Разногласия России и США привели к закрытию трассы в Сирии
18:26
Издатель Haaretz назвал "фашистом" покойного активиста
18:12
Люди не верят в улучшение жизни посредством усердной работы
18:08
США и Великобритания "сокращают войска" в Ираке
18:06
Польша призвала Путина рассказать правду про Холокост
17:31
Самодельные зажигательные устройства обнаружены в Негеве
17:30
Беннетт: мы в битве за Землю Израиля
17:26
"Сделка века": Кушнер с командой Трампа посетит Израиль
17:12
Грета Тунберг собирается выступить на форуме в Давосе
16:51
Ирак: санкции США могут подтолкнуть Багдад к Ирану, РФ и КНР
16:32
Опрос: уровень антисемитизма во Франции продолжает расти
16:11
Власти Амстердама погасят долги молодежи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus