Издатель Haaretz назвал "фашистом" покойного активиста
Издатель газеты Haaretz Амос Шокен на этой неделе подвергся резкой критике после того, как он осудил недавно умершего активиста, назвав его "фашистом и противоположностью сиониста".
Шокен написал свои комментарии в Twitter в ответ на статью о смерти Янаи Коэна, одного из основателей отделения Тель-Авивского университета сионистской организации Им Тиртцу, который скончался на прошлой неделе после борьбы с тяжелой болезнью.
"Печально. Тот факт, что он был фашистом и противоположностью сионисту, не связан с его смертью. Молодой человек должен жить, а не умирать", - написал Шокен.
Ави Коэн, отец Янаи, ответил Шокену в Твиттере: "Дорогой мистер Шокен. Завтра я отменю свою подписку на Haaretz примерно спустя 10 лет. Вы назвали моего сына фашистом, пока мы все еще сидим в Шиве [недельный период траура]. Вам должно быть стыдно. Газете Haaretz должно быть стыдно за то, что вы являетесь ее частью. К сожалению, у нас есть такие люди, как вы, которые могут влиять на общественное мнение. Но жизнь - это колесо. Я буду помнить вас в течение многих лет, и не за хорошее."
Популярный израильский журналист Амит Сигал поделился историей в социальных сетях и написал о Шокене: "Не пост-сионист, а пост-человек".