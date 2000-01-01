21.01 17:30 MIGnews.com

Беннетт: мы в битве за Землю Израиля

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Во вторник, 21 января, министр обороны Нафтали Беннетт совершил поездку по районному районному совету Биньямин в Самарии и встретился с мэром Бейт-Эль Шаи Алоном.Во время своего визита в Бейт-Эль Беннетт ответил на замечания, сделанные ранее во вторник премьер-министром Палестинской администрации Мохаммадом Штайе, о "сухопутной битве" в зоне С Иудеи и Самарии."Сегодня утром премьер-министр ПА объявил войну за землю в зоне С. До сегодняшнего дня все это происходило только с одной стороны - палестинцы были на поле, а мы - нет. Это пора остановить.""Мы в битве за Землю Израиля. Государство Израиль - это не ООН, а участник войны. Мы захватим территории на Земле Израиля, и мы уладим их с израильскими гражданами, и мы остановим палестинское строительство.""В течение многих лет мы сражались, чтобы остановить строительство. Ближайшее будущее будет переходом от предотвращения к принятию решающего решения - применению суверенитета в зоне С на Земле Израиля, в Иудее и Самарии.""Это наша миссия. Мы можем сделать это в следующем году. Чтобы прорваться через это замораживание за последние 52 года, в течение которых мы не применяли израильское законодательство даже к одному сантиметру - в Иудее и Самарии, Иорданской долине. Мы будем применять суверенитет."