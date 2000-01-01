Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье 21.01 13:41   MIGnews.com

Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье

Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Равид Друкер сообщил, что в обмен на помилование президентом Путиным Наамы Иссахар, Россия просит от Израиля “совершить политический жест”.

“Жест” должен заключаться в том, что будут урегулированы проблемs собственности, строительства и планирования в так называемом Александровском подворье в Иерусалиме.

Важно отметить, что это давнее российское требование, которое Израиль всегда предпочитал игнорировать но в связи с проблемой Иссахар премьер-министр Биньямин Нетаниягу готов рассмотреть его серьезно.

20 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с матерью заключенной в Российской Федерации израильтянки Наамы Иссахар Яффой.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра.

"Сегодня я встретился с Яффой, матерью Наамы Иссахар. От имени всех нас я ее обнял и сказал, что, согласно сегодняшнему сообщению Кремля, жду встречи с президентом Путиным в четверг, чтобы обсудить с ним вопрос помилования Наамы", - заявил он.

По словам Нетаниягу, он надеется на добрые вести, как и все неравнодушные граждане страны.

Между тем, в Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем подобные вопросы, мы знаем, что эта тема широко обсуждается в израильском общественном мнении. И наверняка она будет поднята в ходе предстоящих контактов с господином (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Тогда она будет обсуждена. Давайте дождемся поездки президента в Израиль", - сказал Песков журналистам.

Александровское подворье — единственная в Старом Городе Иерусалима и самое близкое к Храму Гроба Господня собственность русских.

В состав подворья входят  Порог Судных Врат - порог от городских ворот, через которые прошёл Иисус Христос по пути на Голгофу  и домовая  церковь Александра Невского — первый русский храм, построенный на Святой земле, жилые и рабочие помещения Императорского православного палестинского общества.
Земля, на которой стоит подворье, была приобретена в 1859  у коптского духовенства.

В настоящее время подворье занимает   «Русское православное общество Святой Земли», не имеющее отношения к  Императорскому православному палестинскому обществу.  В июне 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Управление делами президента РФ должно провести необходимые юридические процедуры по оформлению прав России на Александровское подворье и церковь Александра Невского в Иерусалиме. Необходимые документы на Александровское подворье были поданы на рассмотрении в Минюст Израиля. По словами Сергея Степашина, «Власти Израиля должны выдать документ, где прописано, что это собственность Российского государства». В решении этого вопроса «чрезвычайно заинтересован патриарх Кирилл».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:59
Министр обороны ФРГ: Мы пересмотрим свои отношения с НАТО
13:40
РФ поставила Турции около 120 ракет для С-400
13:28
Найдена универсальная клетка, способная побороть рак
13:12
Кинерет поднялся на семь сантиметров
12:50
В Кремле подтвердили визит Путина в Израиль и ПА
12:36
Иран подтвердил попадание двух ракет в украинский Boeing
12:19
Иерусалим: Суд разрешил повесить плакаты Мама+Папа=Семья
11:58
В столкновениях с полицией в Ливане пострадало 114 человек
11:40
Сотрудника армии ФРГ судят за шпионаж в пользу Ирана
11:32
Видео: В Гуш-Эцион и Иерусалиме пошел снег  
11:15
Либерман: Мири Регев - рыночная торговка
11:12
Кирьят-Арба: автобус задавил женщину - и не остановился
11:10
Китай объявил о крупной анти-пластиковой кампании
10:54
В школах Саудовской Аравии китайский язык сделают третьим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus