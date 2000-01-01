21.01 13:41 MIGnews.com

Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье

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Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Равид Друкер сообщил, что в обмен на помилование президентом Путиным Наамы Иссахар, Россия просит от Израиля “совершить политический жест”.“Жест” должен заключаться в том, что будут урегулированы проблемs собственности, строительства и планирования в так называемом Александровском подворье в Иерусалиме.Важно отметить, что это давнее российское требование, которое Израиль всегда предпочитал игнорировать но в связи с проблемой Иссахар премьер-министр Биньямин Нетаниягу готов рассмотреть его серьезно.20 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с матерью заключенной в Российской Федерации израильтянки Наамы Иссахар Яффой.Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра."Сегодня я встретился с Яффой, матерью Наамы Иссахар. От имени всех нас я ее обнял и сказал, что, согласно сегодняшнему сообщению Кремля, жду встречи с президентом Путиным в четверг, чтобы обсудить с ним вопрос помилования Наамы", - заявил он.По словам Нетаниягу, он надеется на добрые вести, как и все неравнодушные граждане страны.Между тем, в Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы никогда не анонсируем подобные вопросы, мы знаем, что эта тема широко обсуждается в израильском общественном мнении. И наверняка она будет поднята в ходе предстоящих контактов с господином (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Тогда она будет обсуждена. Давайте дождемся поездки президента в Израиль", - сказал Песков журналистам.Александровское подворье — единственная в Старом Городе Иерусалима и самое близкое к Храму Гроба Господня собственность русских.В состав подворья входят Порог Судных Врат - порог от городских ворот, через которые прошёл Иисус Христос по пути на Голгофу и домовая церковь Александра Невского — первый русский храм, построенный на Святой земле, жилые и рабочие помещения Императорского православного палестинского общества.Земля, на которой стоит подворье, была приобретена в 1859 у коптского духовенства.В настоящее время подворье занимает «Русское православное общество Святой Земли», не имеющее отношения к Императорскому православному палестинскому обществу. В июне 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Управление делами президента РФ должно провести необходимые юридические процедуры по оформлению прав России на Александровское подворье и церковь Александра Невского в Иерусалиме. Необходимые документы на Александровское подворье были поданы на рассмотрении в Минюст Израиля. По словами Сергея Степашина, «Власти Израиля должны выдать документ, где прописано, что это собственность Российского государства». В решении этого вопроса «чрезвычайно заинтересован патриарх Кирилл».