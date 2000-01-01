21.01 12:50 MIGnews.com

В Кремле подтвердили визит Путина в Израиль и ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Владимир Путин в ближайшие дни планирует поездку в Израиль и Палестину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Он добавил, что в течение этой недели глава государства совершит один региональный визит - в Липецкую область, затем отправится на Ближний Восток, пишет пресс-служба.Ранее МИД Палестины сообщил об ожидании визита российского лидера. Также известно, что израильские власти ждут Путина на Всемирный форум памяти Холокоста 23 января.