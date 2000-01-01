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В Кремле подтвердили визит Путина в Израиль и ПА 21.01 12:50   MIGnews.com

В Кремле подтвердили визит Путина в Израиль и ПА

Президент Владимир Путин в ближайшие дни планирует поездку в Израиль и Палестину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что в течение этой недели глава государства совершит один региональный визит - в Липецкую область, затем отправится на Ближний Восток, пишет пресс-служба.

Ранее МИД Палестины сообщил об ожидании визита российского лидера. Также известно, что израильские власти ждут Путина на Всемирный форум памяти Холокоста 23 января.


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