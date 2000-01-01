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Иерусалим: Суд разрешил повесить плакаты Мама+Папа=Семья 21.01 12:19   MIGnews.com

Иерусалим: Суд разрешил повесить плакаты Мама+Папа=Семья

Окружной суд Иерусалима постановил, что Движение Хазон имеет право повесить плакаты “Мама+Папа=Семья” и “Кураж быть нормальным” по маршруту следования “Парада Гордости”.

Плакаты были вывешены полгода назад - но сняты по распоряжению мэрии Иерусалиму, после гневных обращений представителей сексуальных меньшинств и члена городского совета Йоси Хабилимо.

5 июня Высший Суд Справедливости Израиля отверг срочную петицию Хазон против муниципалитета Иерусалима.

Движение Хазон перед “Парадом Гордости” в Иерусалиме разместило постеры “Мама-папа=семья. Мужество быть нормальным”.

Муниципалитет Иерусалима распорядился снять постеры немедленно, как оскорбляющие чувства общины LGBT.

Ранее муниципалитет отказал исполнить требование главного раввина Иерусалима Штерна снять флаги LGBT.

Муниципалитет Иерусалима заявил: “Мы действуем в соответствии с рекомендациями юридического советника, которые основываются на юридических соображениях, поэтому было принято решение убрать эти постеры”.

Суд принял позицию, занятую по данному вопросу юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом. Мандельблитт сообщил следующее: “Полномочия местных властей по введению ограничений на подконтрольных им территориях  в сфере нарушения чувств публики должны применяться только в крайних и исключительных случаях, которые выходят за уровень терпимости в демократическом обществе”.

Манделтьблитт также выразил мнение о том, что в данном конкретном случае решение муниципалитета снять знаки “не имело под собой достаточных оснований”.

Представители муниципалитета согласились с мнением юридического советника “в принципе” но указали на то, что муниципалитет оставляет за собой право на свободу маневра в “определенных случаях”. С этим согласился судья Арнон Драл, сообщив, что речь идет о чем-то “само-собой разумеющемся”.

Представитель Движения Хазон раввин Дрор Арье приветствовал решение суда и заявил: “Решение - важное начало восстановления вменяемости в обществе, против экстремистов, пытающихся нормализовать любые извращения, и нарушить основные, здоровые и совершенно ясные принцип. Мы говорим здравым, просвещенным и нормальным голосом, которому симпатизируют большинство граждан Израиля. Мы положим конец этому позорному и молчаливому ритуалу охоты на ведьм. Мы продолжим нашу борьбу за право быть нормальными”.

Член городского совета Йоси Хабилио, однако, продолжает возмущаться: “Я не согласен с решением юридического советника правительства и я считаю, что существует достаточно оснований для предотвращения подстрекательства против общины  LGBT. Я и в следующем году продолжу требовать, чтобы подобные знаки не размещались вдоль маршрута следования Парада Гордости”.


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