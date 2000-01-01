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Нетаниягу призвал ввести санкции против МУС | Фото:21.01 14:11   MIGnews.com

Нетаниягу призвал ввести санкции против трибунала в Гааге

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал санкций против Международного уголовного суда (МУС), инициировавшего расследования против Израиля за предполагаемые военные преступления против палестинцев.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью журналисту Мэтту Краучу из TBN, передает "Аруц Шева".

"Администрация США при президенте Трампе решительно выступила против этого скандального решения МУС. Я призываю всех ваших зрителей сделать тоже самое и требовать конкретных действий и санкций против МУС, его должностных лиц и прокуроров", – подчеркнул Нетаниягу.

По его словам, международный трибунал выступает против прав демократий защищать себя и против прав еврейского народа жить на исконной родине.



"Треть еврейского народа была уничтожена. Мы ничего не могли сделать. После Холокоста и создания государства Израиль, попытки уничтожить еврейский народ не прекратились. Иран ежедневно заявляет, что хочет стереть Израиль с лица земли. Теперь у нас есть возможность защитить себя. Я думаю, что, во-первых, следует остановить Иран. Во-вторых, они должны понять, что евреи никогда больше не будут беззащитными перед попытками нас убить", – подчеркнул он.


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