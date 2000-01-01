21.01 11:15 MIGnews.com

Либерман: Мири Регев - рыночная торговка

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во время интервью на радио Решет Бет лидера НДИ Авигдора Либермана спросили: “Вы не сожалеете о том, что не пожелали хорошей недели Мири Регев. Вы хотите извиниться?”Либерман на это ответил: "Невозможно, с одной стороны, постоянно орать и набрасываться на людей, и ждать того, что к этому члену Кнессета будут относиться, как к принцессе Диане. Тут есть рыночный стиль, все время крики и брань. Тот - бухарский, этот - левак. Мы каждый день слышим эту дама, и она не привыкла, чтобы ей отвечали. Нужно ставить людей на место и говорить им, то, что о них думаешь. Так что я считаю - это было необходимым”.На уточняющий вопрос: “Так вы не извиняетесь?” Либерман ответил: Определенно нет”.