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Либерман: Мири Регев - рыночная торговка 21.01 11:15   MIGnews.com

Либерман: Мири Регев - рыночная торговка

Во время интервью на радио Решет Бет лидера НДИ Авигдора Либермана спросили: “Вы не сожалеете о том, что не пожелали хорошей недели Мири Регев. Вы хотите извиниться?”

Либерман на это ответил: "Невозможно, с одной стороны, постоянно орать и набрасываться на людей, и ждать того, что к этому члену Кнессета будут относиться, как к принцессе Диане. Тут есть рыночный стиль, все время крики и брань.  Тот - бухарский, этот - левак. Мы каждый день слышим эту дама, и она не привыкла, чтобы ей отвечали. Нужно ставить людей на место и говорить им, то, что о них думаешь. Так что я считаю - это было необходимым”.

На уточняющий вопрос: “Так вы не извиняетесь?” Либерман ответил: Определенно нет”.


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