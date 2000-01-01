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`Сделка века`: Кушнер с командой Трампа посетит Израиль | Фото:21.01 17:26   MIGnews.com

"Сделка века": Кушнер с командой Трампа посетит Израиль

Вся американская команда, работающая над "сделкой века", направляется в Израиль, чтобы почтить память жертв Холокоста и провести ряд важных встреч.

В частности, в среду Иерусалим посетят зять президента США Джаред Кушнер, Ави Берковиц и Брайан Хук, передает The Jerusalеm Post.

В Израиле они встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем. О визите зятя Трампа первым написал ресурс Axios.

Не исключено, что во время переговоров будет обсуждаться возможность презентации мирного плана урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами до мартовских выборов в Израиле. Администрация Трампа всерьез рассматривает возможность публикации. Решение предстоит принять в ближайшие дни.


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