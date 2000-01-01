"Сделка века": Кушнер с командой Трампа посетит Израиль
Вся американская команда, работающая над "сделкой века", направляется в Израиль, чтобы почтить память жертв Холокоста и провести ряд важных встреч.
В частности, в среду Иерусалим посетят зять президента США Джаред Кушнер, Ави Берковиц и Брайан Хук, передает The Jerusalеm Post.
В Израиле они встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем. О визите зятя Трампа первым написал ресурс Axios.
Не исключено, что во время переговоров будет обсуждаться возможность презентации мирного плана урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами до мартовских выборов в Израиле. Администрация Трампа всерьез рассматривает возможность публикации. Решение предстоит принять в ближайшие дни.