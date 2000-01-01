В школах Саудовской Аравии китайский язык сделают третьим
В школах и университетах Саудовской Аравии будут преподавать китайский язык в качестве дополнительного третьего.
На соответствующие меры власти королевства Персидского залива пошли для укрепления дружбы и сотрудничества с Китаем, передает The Jerusalem Post.
По имеющимся сведениям, КНР будет финансировать часть языковой программы, которая позволит гражданам Саудовской Аравии в будущем получить примерно 50 тысяч рабочих мест.
Член совета директоров общества политических наук Сулиман аль-Огайли заявил, что этот шаг был частью новой политики в поддержку плана Saudi Vision 2030, направленного на диверсификацию источников национальных доходов и реструктуризацию экономики. Он отметил, что товарооборот между странами достиг 201 млрд долларов в 2018 году, увеличившись почти на треть по сравнению с предыдущим годом.
По словам Огайли, на первом этапе реализации новая языковая инициатива будет ограничена восемью средними школами в трех городах: Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. В перспективе ее расширят.
"Китайский язык не будет конкурировать с английским, который является вторым языком в королевстве после арабского. Он будет рассматриваться как дополнительный, который будет полезен во внешней торговле и для культурных и туристических обменов", – пояснил Огайли.