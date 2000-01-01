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Трамп разрывает соглашение Транстихоокеанского партнерства 21.01 08:17   MIGnews.com

Трамп разрывает соглашение Транстихоокеанского партнерства

Новая администрация США президента Дональда Трампа заявила в пятницу, 20 января, что торговая стратегия по защите американских рабочих мест будет начинаться с выхода из торгового договора Транстихоокеанского партнерства (ТТП) .

Заявление Белого дома было сделано вскоре после инаугурации Дональда Трампа, который заявил, что Соединенные Штаты также "расправятся с теми странами, которые нарушают торговые соглашения и могут нанести ущерб американским рабочим в этом процессе".

В заявлении говорится, что Трамп намерен провести переговоры о пересмотре другой торговой сделки, Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которая была подписана в 1994 году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

"Слишком долго американцы были вынуждены принимать торговые сделки, которые ставят интересы инсайдеров и вашингтонской элиты выше интересов трудолюбивых мужчин и женщин этой страны", - заявил 45-й президент США.

"В результате, города "синих воротничков" наблюдали, как их заводы закрываются и хорошо оплачиваемая работа перемещается за рубеж, а американцы сталкивались с установочным дефицитом торгового баланса и разрушенной производственной базой", - отметил он.
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