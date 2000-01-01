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22.01 07:12   MIGnews.com

СМИ: речь для инаугурации Трампа написали его советники

45-й президент США Дональд Трамп несмотря на свои утверждения о том, что он исключительно сам писал свою речь для инаугурации, не писал лично. The Wall Street Journal пишет, что новому главе страны помогли в написании речи его советники.

Издание утверждает, что Стивен Миллер и Стив Бэннон принимали участие в написании инаугурационной речи избранного президента. При этом, продолжает газета, большая часть речи принадлежит именно двум советникам Трампа, с которой тот выступил на церемонии.

Напомним, что в пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
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