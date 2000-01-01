21.01 21:55 MIGnews.com

Минюст США: Нарушений в назначении Кушнера советником нет

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Решение президента США Дональда Трампа назначит своего зятя Джареда Кушнера своим советником – не нарушает законодательство страны. К такому выводу пришли в министерстве юстиции.В ведомстве отмечают, что с помощью специальных полномочий назначения на должности лиц, которых выбрал глава государства, не подпадают под действие закона.Согласно федеральному закону против кумовства президенту запрещается назначать родственников на посты в правительственных учреждениях. В свою очередь в штабе Трампа утверждали, что этот закон не относится к работе в администрации.Отметим, что Кушнер принимал активное участие в избирательной кампании Трампа. В роли советника 35-летнему мужу Иванки Трамп придется заниматься вопросами внутренней и внешней политики.Однако у Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления.