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21.01 21:27   MIGnews.com

СМИ: Тереза Мэй встретится с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с 45-м президентом США Дональдом Трампом совсем скоро, а точнее уже на следующей неделе. Об этом вещает канал Sky News, ссылаясь на источник в Белом доме.

Сообщается, что представители стран должны встретиться в Вашингтоне. Из этого получается, что Мэй станет первой главой правительства зарубежного государства, которая проведет встречу с Трампом после его инаугурации.

Однако канцелярия британского премьера пока не подтвердила данную информацию.
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