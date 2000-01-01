21.01 21:27 MIGnews.com

СМИ: Тереза Мэй встретится с Трампом

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с 45-м президентом США Дональдом Трампом совсем скоро, а точнее уже на следующей неделе. Об этом вещает канал Sky News, ссылаясь на источник в Белом доме.Сообщается, что представители стран должны встретиться в Вашингтоне. Из этого получается, что Мэй станет первой главой правительства зарубежного государства, которая проведет встречу с Трампом после его инаугурации.Однако канцелярия британского премьера пока не подтвердила данную информацию.