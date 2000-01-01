Президент Израиля поздравил Трампа

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо 45-му президенту США Дональду Трампу. Израильский лидер поздравил Трампа с инаугурацией, а также пригласил его в Израиль.
"Альянс между нашими странами и нашими народами основан не только на дружбе. Он основывается на наших общих ценностях и давней приверженности к вольности и свободе и демократии, которые являются фундаментными камнями нашего общества", - пишет в письме президент Ривлин.
Также он поблагодарил американский народ за их дружбу и поддержку.
"От имени нашего народа я желаю американцам и вашей администрации достигнуть больших успехов. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить Вас (президента США Дональда Трампа – ред.) посетить государство Израиль и стать нашим гостем в Иерусалиме", - говорится в завершении письма с поздравлением.
Напомним, что в пятницу, 20 января Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента Соединенных Штатов Америки.