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flickr 21.01 20:20   MIGnews.com

С сайта Белого дома исчез раздел о ЛГБТ-сообществе

После инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома исчезли разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата.

Отмечается, что для бывшего лидера Барака Обамы данные вопросы были приоритетными. Однако теперь на месте раздела о ЛГБТ мы можем созерцать энергетический план нового главы государства.

Также с сайта удалили и доклад министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает газета The Washington Post.

Отметим, что во время своей предвыборной кампании Трамп открыто выступал против однополых браков.
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