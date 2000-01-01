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В Дании малолетним беженцам запретили жениться | Фото: Thinkstock21.01 17:56   MIGnews.com

В Дании малолетним беженцам запретили жениться

Правительство Дании приняло закон, запрещающий вступать в браки лицам младше 18 лет. Нововведение также распространяется и на малолетних беженцев, которое должно вступить в силу с 1 февраля.

Также браки, заключенные за пределами страны считаются недействительными в Дании, как пишет The Independent. Отмечается, что на сегодня в стране зафиксировано 27 браков малолетних мигрантов.

Как пишет издание, это не первая попытка датских властей пресечь бракосочетания с участием лиц младше 18 лет. Ранее в парламенте рассматривался законопроект о разделении семей беженцев, если одному из супругов нет 18 лет.

Однако тогда разработка закона не была доведена до конца.

В свою очередь, решение правительства вызвало бурю возмущений со стороны правозащитных организаций, которые единогласно заявили, что закон "не учитывает интересы детей".
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