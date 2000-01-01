21.01 17:56 MIGnews.com

В Дании малолетним беженцам запретили жениться

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Правительство Дании приняло закон, запрещающий вступать в браки лицам младше 18 лет. Нововведение также распространяется и на малолетних беженцев, которое должно вступить в силу с 1 февраля.Также браки, заключенные за пределами страны считаются недействительными в Дании, как пишет The Independent. Отмечается, что на сегодня в стране зафиксировано 27 браков малолетних мигрантов.Как пишет издание, это не первая попытка датских властей пресечь бракосочетания с участием лиц младше 18 лет. Ранее в парламенте рассматривался законопроект о разделении семей беженцев, если одному из супругов нет 18 лет.Однако тогда разработка закона не была доведена до конца.В свою очередь, решение правительства вызвало бурю возмущений со стороны правозащитных организаций, которые единогласно заявили, что закон "не учитывает интересы детей".