В Дании малолетним беженцам запретили жениться

Правительство Дании приняло закон, запрещающий вступать в браки лицам младше 18 лет. Нововведение также распространяется и на малолетних беженцев, которое должно вступить в силу с 1 февраля.
Также браки, заключенные за пределами страны считаются недействительными в Дании, как пишет The Independent. Отмечается, что на сегодня в стране зафиксировано 27 браков малолетних мигрантов.
Как пишет издание, это не первая попытка датских властей пресечь бракосочетания с участием лиц младше 18 лет. Ранее в парламенте рассматривался законопроект о разделении семей беженцев, если одному из супругов нет 18 лет.
Однако тогда разработка закона не была доведена до конца.
В свою очередь, решение правительства вызвало бурю возмущений со стороны правозащитных организаций, которые единогласно заявили, что закон "не учитывает интересы детей".